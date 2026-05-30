В поликлиники Свердловского онкодиспансера поступили дерматоскопы

Современные дерматоскопы поступили в поликлинику Свердловского областного онкологического диспансера в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Улучшения качества медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Дерматоскоп — важнейший инструмент онкологов, специализирующихся на диагностике и лечении пациентов со злокачественными новообразованиями кожи. От качества проведения дерматоскопического исследования зависит своевременность постановки диагноза. Заболевание в 99 процентах случаев полностью излечивается, если обнаруживается на ранней стадии или на стадии инситу, когда еще не затронуты окружающие здоровые ткани», — отметила врач-дерматолог Свердловского областного онкодиспансера Екатерина Никитина.
Профессиональная оптика новых аппаратов позволяет детально визуализировать пигментные и сосудистые структуры новообразований кожи. Специальная линза помогает рассмотреть родинку или невус в десятикратном увеличении. Встроенная система подсветки позволяет обнаружить так называемые «мерцающие признаки» патологического процесса. Кроме того, современные дерматоскопы интегрируются с фотокамерами и другими гаджетами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.