Новый поезд «Москва — Душанбе» начнет останавливаться в Самаре с июня

Поезд № 423/424 Душанбе — Москва будет перевозить пассажиров раз в две недели. Первое отправление из Душанбе запланировано с 21 июня. Затем состав будет ходить по воскресеньям. Отправление — в 03:25 по местному времени, прибытие на Павелецкий вокзал по средам в 22:08.