Новый поезд «Москва — Душанбе» начнет останавливаться в Самаре с июня

Из Самары можно будет доехать до Душанбе с июня 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Прямой поезд «Москва — Душанбе» начнет курсировать с остановками в Самаре и Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд № 423/424 Душанбе — Москва будет перевозить пассажиров раз в две недели. Первое отправление из Душанбе запланировано с 21 июня. Затем состав будет ходить по воскресеньям. Отправление — в 03:25 по местному времени, прибытие на Павелецкий вокзал по средам в 22:08.

Из Москвы прямой поезд впервые отправится с 25 июня. Далее он будет ходить по четвергам с 06:05. Прибытие в Душанбе — в 02:48 по местному времени.

Во время поездки поезд будет останавливаться для высадки и посадки пассажиров в ряде городов России. В их число вошли Самара и Сызрань.