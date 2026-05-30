В Нижегородской области студенты создали VR-платформу для экскурсий

Инклюзивную VR-платформу для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к объектам культурного наследия разработали студенты Арзамасского политехнического института Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева. Работа велась при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в вузе.
Платформа оцифровывает музейные экспонаты с помощью фотограмметрии, создает виртуальные залы и адаптирует интерфейс под разные нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата или когнитивных особенностей. Разработка студентов успешно протестирована на базе АНО «Центр всесторонней поддержки детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Ребята с ограниченными возможностями здоровья первыми опробовали виртуальную экскурсию. Они самостоятельно перемещались по залам музея, рассматривали 3D-модели экспонатов, быстро освоили управление и задавали множество вопросов. В планах студентов НГТУ — доработка проекта по обратной связи, расширение экспозиции и новые тесты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.