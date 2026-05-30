Belavia в октябре возобновляет прямые рейсы на Шри-Ланку

Полеты будут выполняться по вторникам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330−200. Время в пути составит около 9,5−10 часов.
В авиакомпании также уточнили расписание рейсов, уточнив, что время для аэропортов указано местное:
Вылет из Минска — в 00:50, прибытие в аэропорт Маттала — в 12:40.
Вылет из Матталы — в 14:40, прибытие в Минск — в 22:10.
Возобновление прямого авиасообщения открывает для белорусских туристов возможности для активного отдыха: сафари, серфинг, наблюдение за морскими черепахами, а также спокойный пляжный отдых на фоне пальм, отметили в пресс-службе перевозчика.
Аэропорт Маттала (Mattala Rajapaksa International Airport) расположен на южном побережье Шри-Ланки, в непосредственной близости от популярных курортов и национальных парков.