В российских школах больше не будут ставить оценки за поведение детям 1-х классов

Минпросвещения официально исключило учеников первых классов из системы оценок за поведение. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины на уроках и поведения в школе остаётся за педагогами и другими ответственными сотрудниками. Однако для учеников первых классов выставлять оценки «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» теперь не будут.
«Положение настоящего абзаца не распространяется на обучающихся первых классов», — говорится в документе.
