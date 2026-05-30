Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге детский сад пострадал при атаке БПЛА

В Таганроге уже поступило 21 обращение о поврежденном имуществе от налета дронов.

Источник: Комсомольская правда

Глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждениях социального объекта в результате ночной атаки беспилотников. По данным экстренных служб, в детском саду № 94 выбито окно.

Восстановительные работы запланированы на ближайшие дни. Детей из группы перевели в другие помещения того же учреждения, родители проинформированы. Безопасность несовершеннолетних находится под особым контролем.

Глава города отметила, что в службу 112 поступил 21 запрос от таганрожцев. Специалисты приступили к оценке ущерба по каждому адресу.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью над Ростовской областью сбили почти полсотни БПЛА. Атаке также подверглись Ростов, Сальск и несколько районов. Двое пострадавших в Таганроге (мужчина и женщина) госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорание танкера в порту Таганрога ликвидировано, утечки мазута нет.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше