В Таганроге детский сад пострадал при атаке БПЛА

Глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждениях социального объекта в результате ночной атаки беспилотников. По данным экстренных служб, в детском саду № 94 выбито окно.
Восстановительные работы запланированы на ближайшие дни. Детей из группы перевели в другие помещения того же учреждения, родители проинформированы. Безопасность несовершеннолетних находится под особым контролем.
Глава города отметила, что в службу 112 поступил 21 запрос от таганрожцев. Специалисты приступили к оценке ущерба по каждому адресу.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью над Ростовской областью сбили почти полсотни БПЛА. Атаке также подверглись Ростов, Сальск и несколько районов. Двое пострадавших в Таганроге (мужчина и женщина) госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорание танкера в порту Таганрога ликвидировано, утечки мазута нет.
