Новосибирцы получат детские пособия перед Днем России

В июне новосибирцам переведут детские пособия и другие социальные выплаты за май. Все три даты, 3, 5 и 8 июня, в этом году рабочие, поэтому сдвигать график не стали. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.
3 июня жителям региона придут единое пособие на детей до 17 лет и для будущих мам, выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие при рождении первого ребенка до трех лет, а также деньги на детей военнослужащих и из материнского капитала. 5 июня семьи получат ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трех лет.
8 июня деньги перечислят тем, кто работает и находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Все выплаты придут автоматически на банковские карты.