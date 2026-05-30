В режим повышенной готовности перевели 14 пожарных поездов Красноярской магистрали

С наступлением пожароопасного сезона в регионах Сибири Красноярская железная дорога усилила меры противопожарной защиты: все 14 пожарных поездов переведены в режим повышенной готовности.
Составы базируются на крупных станциях, равноудаленных друг от друга, в том числе в Красноярске, Ачинске, Мариинске, Боготоле, Лесосибирске, Ужуре, Уяре, Иланском, Кошурниково, Абакане и Аскизе.
Такое расположение позволяет оперативно направлять их в любую точку магистрали в 27 районах Красноярского края, 8 районах республики Хакасия, 4 районах Кемеровской области и одном районе Иркутской области.
Спецсоставы готовы оперативно выехать для ликвидации лесных и степных пожаров, а также для оказания помощи при возгораниях в населённых пунктах, расположенных рядом с железной дорогой. Они способны развивать скорость до 100 км/ч., в таких ситуациях им обеспечивается приоритетное движение.
Каждый поезд оснащён резервуарами, вмещающими более 5 тонн пенообразователя и до 180 тонн воды — этого объёма достаточно для заправки около 40 пожарных автоцистерн.
Отметим, что в 2025 году пожарные поезда КрасЖД 13 раз привлекались для помощи подразделениям МЧС в тушении природных пожаров и предотвращения распространения огня на близлежащие населённые пункты.
Красноярская железная дорога напоминает жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать сухую траву, не разводить костры на открытых участках и внимательно относиться к любым признакам возгорания.