Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье юные самокатчики отрабатывали трюки на Мемориале Победы

В администрации пообещали, что найдут этих детей и накажут их родителей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Березники в Пермском крае опубликовала у себя в соцсетях видео с камер, где зафиксировано, как двое местных пацанят лет семи-восьми на самокатах решили отработать трюки. Правда, место для этого выбрали не подходящее — Мемориал Победы на улице Ломоносова.

Они заскакивали, крутили свои самокаты и спрыгивали со ступеней Мемориала, даже не задумываясь о том, что это за место.

— Вам, кто катается на самокате у Мемориала. Остановитесь. Посмотрите, на чем вы стоите. Это не рампа в скейт-парке. Это не бетонная плита во дворе. Это Мемориал Победы — место, где высечены имена героев. Место, куда люди приходят, чтобы поклониться памяти тех, кто не вернулся с войны, — обратились к этим детям сотрудники администрации.

Власти подчеркнули, что каждый трюк и поворот колес создает грохот, который нарушает тишину скорби.

— Мы не будем это игнорировать. Заявление в полицию уже написано. Ваши действия — это вандализм. За это придется отвечать вашим родителям, которые несут за вас ответственность.

«Родителей к ответственности — это правильно! Сама делала замечание родителям, чьи дети тут же катались по мемориалу, а они мне в ответ: “А что такого?! Это же не кладбище!”, “Этот мемориал — место чтобы подумать. Для воспоминаний, для тишины… Дети конечно не воспитанные, родители должны отвечать за воспитание”, — комментируют пост жители Березников.