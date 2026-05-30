В Минске бесплатные показы кино под открытым небом стартуют 31 мая

В Минске можно будет летом в выходные посмотреть кино под открытым небом.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатные кинопоказы под открытым небом у Дворца спорта в Минске начинаются 31 мая, сообщает Мингорисполком. Регистрация не нужна. Начало в 18.00, а заканчивается показы будут в 23.30.

Бесплатное кино — часть программы летнего музыкально-туристического сезона 2026 «Гостеприимная столица». 31 мая, например, можно будет увидеть фильмы «Черный замок Ольшанский» и «Мышиный переполох». Ближайшие показы также 5, 7, 12 июня.

Кстати, 5 июня стартует и сезон бесплатных тренировок на свежем воздухе, но нужна регистрация (здесь подробнее).

Мы писали, что Минтруда сказало, получат ли белорусы денежную компенсацию и день отдыха за плановую работу в праздник.

А еще народные приметы сулят прохладное, дождливое лето и богатый урожай грибов из-за холодной Троицы в Беларуси.