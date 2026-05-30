Ейский район Кубани представил стенд на выставке-ярмарке сельского туризма

На нем были презентованы винодельня «Азовские игристые», семейная сыроварня «Вокруг сыра» и безалкогольные бальзамы.

Источник: Национальные проекты России

Стенд Ейского района Краснодарского края был представлен на региональной выставке-ярмарке сельского туризма. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил стенд и отметил высокий потенциал муниципалитета в сфере туризма. Глава Ейского района Роман Бублик представил ему продукцию местного производства. Например, были презентованы винодельня «Азовские игристые», семейная сыроварня «Вокруг сыра», а также безалкогольные бальзамы «Ейский» и «Ейский Богатырь».

«Для нас визит Вениамина Ивановича — это не только знак поддержки, но и возможность продемонстрировать, что в Ейском районе можно не только отдохнуть, но и насладиться вкусной и полезной продукцией. Мы гордимся нашими локальными брендами», — подчеркнул Роман Бублик.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
