Биолог: 5 случаев, когда хозяйственное мыло из СССР лучше дорогих средств

Это обеспечивает содержащаяся в нём высокая концентрация солей жирных кислот.

Хозяйственное мыло, которое было незаменимым в советские времена, в наши дни перестало быть популярным: современные люди отдают предпочтение дорогим новомодным изобретениям химиков. Между тем как минимум в пяти случаях «бабушкино» средство эффективнее, считает биолог Ирина Лялина. Это обеспечивает содержащаяся в нём высокая концентрация солей жирных кислот.

Слабый раствор из хозяйственного мыла подходит для борьбы с тлей и клещами в саду. Разве что нужно быть осторожным с концентрацией, чтобы не вызвать химический ожог листьев.

Мыло хорошо удаляет остатки удобрений и органики с дачного инвентаря.

Оно годится для обработки мазута и грязь с лап домашних животных. Опять же раствор не должен быть слишком концентрированным, и его следует тщательного смывать.

Хозяйственному мылу под силу удалить жировые пятна и пятна органического происхождения на одежде.

Оно — прекрасный дезинфектор для поверхностей.

А, кроме того, им можно промывать мелкие царапины и порезы, поскольку хозяйственное мыло способно убивать бактерии, пишет «Доктор Питер», ссылаясь на врача-невролога Дарью Егорову.

