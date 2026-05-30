Новые выплаты и налоги: что изменится в жизни нижегородцев с 1 июня

С 1 июня Социальный фонд начнёт принимать заявления на ежегодную выплату семьям с детьми. Получить её смогут те, у кого средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество соответствует установленным требованиям (учитываются жильё, автомобили, земельные участки). В течение года НДФЛ удерживается как обычно, но по итогам года налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье в виде выплаты.