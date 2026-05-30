Новые выплаты и налоги: что изменится в жизни нижегородцев с 1 июня

С началом лета в России вступают в силу несколько новых законов и правил. Часть семей сможет подать заявление на новую выплату для родителей. Увеличатся пошлины за получение телефонных номеров. Предпринимателям нужно успеть сменить налоговый режим — подходит крайний срок. А при ввозе товаров из стран ЕАЭС теперь придется заранее платить НДС. Рассказываем, какие изменения ждут россиян с началом лета и как это скажется на их бюджете.
Семьи с детьми.
С 1 июня Социальный фонд начнёт принимать заявления на ежегодную выплату семьям с детьми. Получить её смогут те, у кого средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество соответствует установленным требованиям (учитываются жильё, автомобили, земельные участки). В течение года НДФЛ удерживается как обычно, но по итогам года налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье в виде выплаты.
Кредиты для бизнеса.
Теперь размер господдержки по корпоративным кредитам будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Если ставка составит 8% или ниже, бюджетные субсидии для таких кредитов предоставляться не будут.
Операторы связи.
Вводится сбор за выделение операторам связи новых номеров. Для граждан стоимость одного номера составит 100 рублей. Пошлина коснётся номеров, входящих в седьмую зону всемирной нумерации, а также номеров единой сети связи.
Туристы.
В аэропортах Пулково и Шереметьево стартует эксперимент по посадке пассажиров с использованием биометрии — без предъявления обычных документов. Участие будет добровольным. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.
Блокировка счетов.
С 14 июня вступают в силу изменения в законодательстве по противодействию отмыванию доходов и финансированию экстремизма. Теперь счета лиц и организаций, включённых в список Росфинмониторинга, будут блокироваться в течение суток с момента внесения в перечень. Банки обязаны выполнять это требование без задержек — даже в выходные и праздничные дни.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что с начала осени в силу вступят требования к цвету нижегородского такси.