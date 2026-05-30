В Тамбовской области пройдет фестиваль «Кукарекино»

Сампурский округ Тамбовской области станет местом проведения VIII Гастрономического фестиваля «Кукарекино», который состоится 30 мая по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Программа фестиваля составлена с учетом интересов гостей разного возраста, сообщили в районной администрации.
Организаторы уже закупили подарки для участников творческих конкурсов, а также утвердили праздничное меню. Главным угощением станет традиционная большая яичница с зеленью, грибами, сыром, колбасой, помидорами, сулугуни, аджикой, фаршем и зеленым горошком, а для любителей классики приготовят омлет. Дополнит гастрономическую программу полевая кухня, где гостей фестиваля накормят гречневой кашей с мясом и угостят чаем на местных травах.
Программа фестиваля состоит из дневного и вечернего блоков. После официального открытия для гостей проведут мастер-классы и творческие конкурсы, а завершится праздник концертом «Кукарекинское веселье» и вечерней «Кукарекинской дискотекой» с ярким фаер-шоу. Кроме того, в рамках фестиваля будет работать гастрономическая ярмарка, заявки на участие в которой подали уже более 90 человек. На ней будут представлены продукты местных производителей и сувениры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.