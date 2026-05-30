Бизнесмены жалуются уполномоченному по их правам в Красноярском крае на административные барьеры

Депутаты красноярского краевого Заксобрания заслушали ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Ольги Загитовой. Она рассказала о различных аспектах своей деятельности и поддержке МСП в регионе. В прошлом году уполномоченному поступило 308 обращений со всего края. Среди системных проблем — отсутствие порядка предоставления лесных участков, дефицит подготовленных земель для производства, административные барьеры. Ольга Загитова привела конкретный пример: предприниматели, занятые в ритуальном бизнесе, пожаловались, что их не допускают на территорию кладбища для благоустройства захоронений. Регулирующий документ, подготовленный при содействии уполномоченного, не утверждается ответственными лицами уже полгода. Сказываются на деятельности краевого бизнеса и общие факторы экономики. Например, серьезный дефицит кадров в лесной отрасли наблюдается, в том числе из-за запрета на привлечение мигрантов. Депутаты также обсудили налоговую нагрузку, борьбу с «серым» бизнесом, избыточность отчетности.