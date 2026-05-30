Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 1 июня

Администрация Воронежа опубликовала график отключений горячей воды на июнь. Коммунальщики продолжают готовить теплоцентрали и котельные к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике ведут во всех районах города. Подключать водонагреватели в первом месяце лета придется жителям более тысячи домов.