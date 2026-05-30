На Кубани запустят новый поток образовательного курса «Страновой навигатор»

Центр поддержки экспорта Краснодарского края открывает новый набор на дистанционную образовательную программу «Страновой навигатор» по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Первый модуль этого потока будет посвящен Китаю, сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани.
«В условиях переориентации внешнеэкономических связей особое значение приобретает практическая подготовка российских компаний к работе на перспективных зарубежных рынках. В 2025 году для решения этой задачи была запущена программа “Страновой навигатор”, первый поток которой объединил более 300 участников. Предприниматели изучили специфику ведения бизнеса с Казахстаном, Арменией, Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Ираном, Китаем, Республикой Беларусь, Монголией и Индией. Каждый модуль программы посвящен отдельной стране и позволяет комплексно оценить логистику, таможенные процедуры, экспортные возможности, существующие барьеры и риски», — отметила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько.
Первый модуль нового потока стартует 1 июня. В рамках вебинара участники обсудят спрос на российскую продукцию в Китае в 2026 году, маркетинг и адаптацию продукта, особенности потребительского поведения, основные этапы выхода на китайский рынок, необходимые сертификаты. Обучение проводится дистанционно и бесплатно. Регистрация доступна по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.