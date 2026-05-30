В России появятся новые врачебные специальности

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников.
Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, теперь в перечень входит врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.
Из списка также планируют исключить специальности, которые устарели и потеряли свою актуальность. Их функции передадут в более развернутые направления.
Так, с 1 сентября 2026 года не будет осуществляться прием на следующие должности: врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-лаборант, врач-лабораторный миколог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр подростковый участковый, врач-психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зубной врач и фельдшер-нарколог.
Кроме того, с 1 сентября 2028 года не будет вестись набор на должности врач-бактериолог, врач-вирусолог и врач-паразитолог.
Специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.