В Перми 30 мая стартовал фестиваль семейного и детского кино «Медвежонок»

Фестиваль семейного и детского кино «Медвежонок» стартовал в Перми, сообщили организаторы.
Международный кинофестиваль проходит в Перми уже в 4 раз. За четыре дня на площадке мероприятия покажут более 30 премьер фильмов и сериалов.
Звёздными гостями в 2026 году стали композитор Григорий Гладков, режиссеры Давид Саакянц и Александр Войтинский, актеры Влад Фельдман, Савелий Кудряшов, Владимир Левченко и Виолетта Антонова.
Также во время фестиваля жители и гости города смогут поучаствовать в детских кастингах, мастер-классах от актёров, фан-встречах и посмотреть кино под открытым небом.
«Надо не забывать, что в первую очередь, это кино, которое формирует культуру, как никакое другое. Потому что взрослое кино может как-то на нас повлиять, а вот воспитать нас может только детское кино. Поэтому о наших детях надо думать и посыл этого фестиваля уже который год именно в том, что мы к индустрии обращаемся, чтобы они внимательно смотрели на то, что мы несем детям посредством кино», — сказал президент Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 4» Гавриил Гордеев.