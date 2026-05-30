Малый бизнес Ямала получил гранты на 13 проектов

Тринадцать предпринимателей Ямала получили губернаторские гранты на развитие бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, поддержку направили на социальные и туристические проекты.
Награждение прошло в Ноябрьске на окружном форуме «Дни малого бизнеса Ямала». Победителями стали представители Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Тазовского района. В Год здоровья отдельное внимание уделили проектам в сфере физкультурно-оздоровительных услуг — часть таких инициатив станет первой в округе.
Сразу четыре проекта поддержали в Ноябрьске. Руфия Перминова откроет студию нейрофитнеса для детей, Анна Стукун — студию воздушной гимнастики, Радик Залялеев займется кабинетом скрининга, а Игорь Москаленко — оздоровительным кабинетом.
В Новом Уренгое гранты получили проекты по комплексной реабилитации, восстановительному фитнесу, пилатесу и аквааэробике на плотах. В Надыме появится кабинет реабилитации позвоночника. Отдельный блок посвятили туризму. Максимальный грант в 10 миллионов рублей получила ноябрьская компания «История леса» — деньги направят на строительство глэмпинга. Еще два предпринимателя откроют банные комплексы в Надыме и Тазовском районе, а в Ноябрьске появится новый экокомплекс.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.