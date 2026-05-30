Малый бизнес Ямала получил гранты на 13 проектов

В Новом Уренгое гранты получили проекты по комплексной реабилитации, восстановительному фитнесу, пилатесу и аквааэробике на плотах. В Надыме появится кабинет реабилитации позвоночника. Отдельный блок посвятили туризму. Максимальный грант в 10 миллионов рублей получила ноябрьская компания «История леса» — деньги направят на строительство глэмпинга. Еще два предпринимателя откроют банные комплексы в Надыме и Тазовском районе, а в Ноябрьске появится новый экокомплекс.