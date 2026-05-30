В Бийске Алтайского края обновили участки двух улиц

Сейчас в Бийске завершается ремонт переулка Училищного на участке от улицы Ленина до Мухачева. Кроме того, подрядчик приступил к обновлению улицы Красноармейской. Всего в этом году в Бийске по нацпроекту планируется привести в порядок 9 отрезков общей протяженностью более 6 км.