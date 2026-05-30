В Бийске Алтайского края обновили участки двух улиц

Ремонтные работы на участках улиц Вали Максимовой и Горно-Алтайской завершили в городе Бийске Алтайского края. Объекты привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
На улице Вали Максимовой специалисты отремонтировали часть дороги протяженностью 900 м от дома № 2а, корпус 1 до площади имени Василия Шукшина. Там специалисты сняли старое полотно, уложили новый слой асфальта, нанесли разметку у автобусного павильона и установили искусственную неровность.
На улице Горно-Алтайской от переулка Донского до улицы Владимира Мартьянова дорожники также демонтировали старое покрытие и заасфальтировали участок протяженностью 200 м. Улица является одним из подъездных путей к школе № 3 и физиотерапевтическому отделению детской городской больницы.
Сейчас в Бийске завершается ремонт переулка Училищного на участке от улицы Ленина до Мухачева. Кроме того, подрядчик приступил к обновлению улицы Красноармейской. Всего в этом году в Бийске по нацпроекту планируется привести в порядок 9 отрезков общей протяженностью более 6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.