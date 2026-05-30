В Нижегородской области ликвидировали пожар в торговом центре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области ликвидирован на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС региона.
Сообщение о пожаре в ТЦ «Перекресток» поступило утром в субботу. Горел магазин одежды на втором этаже здания.
«Пожар полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров… В результате пожара погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении были задействованы 23 человека и девять боевых машин.
«Причина возгорания будет устанавливаться органами дознания МЧС России», — подчеркивается в сообщении.
