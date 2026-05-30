Врач объяснила, когда укус комара требует немедленного вызова скорой

Врач общей практики Елена Павлова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что сильный отек размером с ладонь после укуса комара — не просто неприятность, а сигнал, что иммунная система дала слишком бурную реакцию. Кожа краснеет, становится горячей, появляется зуд. Чаще такое случается у детей и у тех, кто впервые столкнулся с местными насекомыми в поездке.
— Вызов скорой обязателен, если реакция сопровождается признаками анафилаксии и распространяется на другие части тела, — подчеркнула Павлова.
Может добавиться резкая слабость, головокружение, бледность, холодный пот и даже потеря сознания. До приезда врачей конечность нужно зафиксировать в приподнятом положении и приложить холод через ткань. Спиртовые растворы и разогревающие мази сделают только хуже, расчесывать и выдавливать место укуса тоже нельзя.