Арашуков предлагал $5 млн за привилегии в колонии «Черный дельфин»

Осужденный на пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков сначала предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку в размере $5 млн за особые условия содержания, а затем снизил сумму до пяти миллионов рублей. Как следует из материалов дела, он рассчитывал получить неограниченные звонки и свидания, дополнительные посылки, возможность выбирать соседа по камере и место работы. Чего еще хотел Арашуков и как к пожизненному сроку добавилось еще одно уголовное дело — в материале «Газеты.Ru».