В Смоленской области приступили к ремонту Старой Смоленской дороги

Ремонт автомобильной трассы Смоленск — Вязьма, известной как Старая Смоленская дорога, стартовал по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке Дорогобужского муниципального округа Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Дорожное покрытие будет обновлено на протяжении более 5 км. Специалисты выполнят работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, устройству двух слоев нового, обустройству тротуаров, а также посадочных площадок и остановочных павильонов. Кроме того, там установят автономные системы освещения на пешеходных переходах, нанесут разметку и установят знаки. Работы должны завершиться в этом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.