Более 50 педагогов агротехклассов в Кузбассе повысили квалификацию

«В числе инициатив сельских школ — благоустройство пришкольных участков, тепличное хозяйство, разведение цыплят и другие творческие проекты. Их учителя представили членам жюри, в состав которого вошли преподаватели Кузбасского ГАУ, получили оценки и комментарии к своим работам, а также ценные советы, которые смогут применить для улучшения своих идей и реализации планов», — отметила врио ректора Кузбасского ГАУ Ирина Кулинчик.