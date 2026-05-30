Более 50 педагогов агротехклассов в Кузбассе повысили квалификацию

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации прошли 53 педагога агротехнологических классов в Кемеровской области — Кузбассе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Более месяца учителя химии, биологии, математики и физики, работающие или планирующие работать в агротехнологических классах, повышали профессиональные компетенции на базе Кузбасского государственного аграрного университета (ГАУ) имени В. Н. Полецкова, чтобы внедрить практико-ориентированные сельскохозяйственные методики в образовательный процесс. По итогам обучения состоялась защита проектов, которые учителя сельских школ разрабатывали совместно со школьниками.
«В числе инициатив сельских школ — благоустройство пришкольных участков, тепличное хозяйство, разведение цыплят и другие творческие проекты. Их учителя представили членам жюри, в состав которого вошли преподаватели Кузбасского ГАУ, получили оценки и комментарии к своим работам, а также ценные советы, которые смогут применить для улучшения своих идей и реализации планов», — отметила врио ректора Кузбасского ГАУ Ирина Кулинчик.
Три лучших проекта были отобраны для презентации на форуме с участием министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, который состоится летом 2026 года.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.