В Хабаровске дадут полуденный выстрел в честь Дня города

В Хабаровске в честь 168-й годовщины со дня основания города прогремит традиционный полуденный выстрел. Торжественную церемонию проведут возле спортивного комплекса «Арена “Ерофей”.
Выстрел из артиллерийского орудия прозвучит 31 мая в 12:00. Его посвятят Дню города — одной из главных дат для краевой столицы, которая в этом году отмечает 168-летие.
Полуденный выстрел уже стал узнаваемой традицией Хабаровска. Его проводят в честь значимых событий и памятных дат, когда город собирается вокруг общей истории и праздничного настроения.
Жители и гости краевой столицы смогут увидеть церемонию у «Арены “Ерофей”. Организаторы напоминают, что выстрел будет частью праздничной программы, посвящённой дню основания Хабаровска.