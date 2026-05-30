Строительство детской поликлиники в Абакане должны завершить до 30 октября

Строительство детской поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену, в микрорайоне Арбан города Абакана планируют завершить до 30 октября этого года. Медучреждение возводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщил замглавы Хакасии Дмитрий Бученик.
Сейчас на объекте работают 26 человек. Специалисты сделали стяжку пола в основном здании и контрольно-пропускном пункте (КПП), продолжают оштукатуривать стены и оклеивать их стеклообоями. В санузлах и процедурных укладывают керамическую плитку, в коридорах возводят перегородки, на всех этажах прокладывают системы водоотведения и водоснабжения, монтируют сети электроснабжения и слаботочные сети, устанавливают вентиляцию, готовят к работе рентген-кабинет.
На КПП занимаются фасадом и подключением объекта к инженерным сетям. Также рабочие начали устройство главной входной группы и частично сделали противопожарные двери. В скором времени на стройплощадку должны привезти межкомнатные двери и для общего коридора.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.