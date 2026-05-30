Беларусь заняла второе место в зарплатном рейтинге ЕАЭС 2025 года, сообщает sb.by со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию, которая отследила зарплаты в России, Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане. Надо отметить, что в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, среднемесячная номинальная зарплата увеличилась во всех странах ЕАЭС.
На первом месте зарплатного рейтинга стран Евразийского экономического союза в 2025 год — Россия (1220 долларов в эквиваленте), на втором — Беларусь (877 долларов). Ненамного от Беларуси отстает Казахстан — 847 долларов. Армения с 783 долларами на четвертом месте. Кыргызстан с 508 долларами на пятом.
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.