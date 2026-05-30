Производитель итальянских деликатесов в Подмосковье оптимизирует работу

Предприятие из города Солнечногорска в Московской области, участвующее в федпроекте «Производительность труда», оптимизирует рабочие процессы по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Завод выпускает сыровяленые колбасы и деликатесы премиум-класса по традиционным итальянским рецептурам, сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
В качестве пилотного потока для внедрения инструментов бережливого производства компания «СолеРамичи» выбрала процесс изготовления тонких колбас. В рамках оптимизации планируется сократить время производственного цикла не менее чем на 15% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 16%.
В ходе анализа сотрудники предприятия совместно со специалистами регионального центра компетенций выявили узкие места и подготовили план дальнейших мероприятий. В компании намерены провести балансировку операций, перераспределить загрузку операторов, внедрить систему 5С и инструменты автономного обслуживания оборудования.
