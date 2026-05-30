В Нижнем Тагиле начался прием заявок на фестиваль-конкурс «Молодая семья»

Старт приема заявок на участие в 24 городском фестивале-конкурсе «Молодая семья», посвященном Году единства народов России, объявлен в Нижнем Тагиле. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Отборочный тур состоится 3 июня в городском Дворце молодежи. Участники представят творческую визитную карточку об истории своей семьи, традициях и интересных фактах. Шесть команд, набравших наибольшее количество баллов, пройдут в следующие конкурсные этапы. Победитель получит подарочный сертификат на 50 тыс. рублей от администрации Нижнего Тагила. Все конкурсанты будут отмечены памятными подарками и дипломами. Торжественная церемония награждения состоится 8 июля.
К участию в фестивале приглашаются официально зарегистрированные семейные пары, в которых одному из супругов не более 35 лет включительно, имеющие детей. Анкеты-заявки принимаются до 2 июня по адресу: улица Пархоменко, 37, кабинет 10, или на электронную почту molodaysemy@yandex.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (3435) 41−06−00.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.