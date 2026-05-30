Калининградцев приглашают привести в порядок кладбище первых переселенцев

Сбор участников назначен на 10:00 у входа со стороны улицы Камской.

На кладбище первых переселенцев в Калининграде в День России, 12 июня, проведут субботник (12+). Акцию организуют общественная организация «ЮЛА» и инициативная группа «(Не)забытое кладбище» в рамках проекта «Спасение из забвения».

Участники займутся уборкой бытового и растительного мусора, покраской памятников, а также установкой информационных табличек с именами похороненных. На табличках разместят QR-коды, ведущие на мемориальные страницы сайта организации «ЮЛА».

Кладбище расположено на пересечении улиц Камской и Матросова. Сбор участников назначен на 10:00 у входа со стороны улицы Камской, рядом с терминалом транспортной компании «Деловые линии».

Организаторы отмечают, что специальной подготовки для участия не требуется. Рекомендуется прийти в удобной рабочей одежде и обуви с крепкой подошвой. Перчатки, инструменты, краску и другие необходимые материалы предоставят на месте.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

