Свыше 120 гостевых домов Кузбасса вошли в профильный реестр

Кузбасс вошел в число пилотных регионов, которые подключились к федеральному эксперименту по легализации гостевых домов, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На сегодняшний день в профильном реестре числятся 124 таких объекта, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
«Легализация гостевых домов — действенный инструмент развития туризма. Сегодня в федеральный реестр входят уже 124 наших дома, их число продолжает расти. Наша задача — сделать так, чтобы гости могли рассчитывать в Кузбассе на получение надежных, безопасных и комфортных гостиничных услуг, и реализация проекта — важный шаг в этом направлении. Мы рассчитываем получить в рамках него обратную связь от участников эксперимента, чтобы эффективно доработать механизмы законодательного регулирования отрасли. Главным результатом станут реальные изменения к лучшему для людей и бизнеса», — подчеркнул глава региона.
Включение в Единый реестр гостевых домов означает, что объект прошел проверку, а его качество работы соответствует стандартам безопасности и комфорта. Кроме того, после легализации гостевые дома получают доступ к крупнейшим платформам бронирования — туристам становится проще находить надежное жилье.
Для Кузбасса эксперимент — это возможность повысить качество управления туристической отраслью. По данным мониторинга, в регионе около 800 объектов, которые имеют признаки гостевых домов. Легализация также позволит увеличить налоговые поступления от их работы. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. За это время собственники должны пройти оценку и внести данные в реестр.
