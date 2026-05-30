От Бажовки до Сабантуя: куда поехать за новыми впечатлениями в Челябинской области

Лето на Южном Урале в этом году особенное. Челябинск готовится к 2027-му — году, когда город примет звание Культурной столицы. А пока же вся Челябинская область превращается в большую открытую сцену, собрали для вас главные события сезона в карточки. Здесь — фестивали, премьеры и праздники, которые подарят новые впечатления, знакомства и поводы для гордости за родной край.

Источник: Pchela.News

Старт праздничному марафону дадут на самом стыке сезонов. Так, в воскресенье, 31 мая, жителей Магнитогорска и Сатки ждёт Детский фестиваль мороженого «Единорожок». В первом городе с 10:00 до 17:00 площадкой праздника станет городской курорт «Притяжение», где для детей подготовлена насыщенная анимация, интерактивные зоны и 10 000 бесплатных порций лакомства. В Сатке же квесты и интерактивы развернутся на площади перед ДК «Магнезит» с 12:00 до 15:00. Здесь для маленьких гостей заготовили 3 тысячи порций мороженого.

Главные события июня

Следом за майскими праздниками начнётся первый летний месяц, в расписание которого вошло больше всего музыкальных, театральных и масштабных спортивных мероприятий.

2—26 июня — Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» (Челябинск, Театр оперы и балета им. М. И. Глинки).

В программе — «Спартак», «Пер Гюнт», «Ромео и Джульетта», «Закулисье» и «Анюта», а также выпускные концерты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Участвуют коллективы Воронежа, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Беларуси.

5—7 июня — Юбилейный 50-й Всероссийский Ильменский фестиваль (Челябинск, филармония и «Сад камней»).

Конкурс авторской песни, мастер-классы и поэтический турнир. Специальные гости — Анастасия Иванова и Тимур Ведерников.

6 июня — Детский фестиваль мороженого «Единорожок» (Челябинск, Парк им. О. И. Гагарина). Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа и множество активностей от партнёров мероприятия. Самая главная традиция фестиваля остаётся неизменной — детей вновь ждёт бесплатное мороженое.

6 июня — IV Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» (Челябинск, ЛА «Трактор»). Дистанции от 100 м до 15 км по возрастам и массовый заезд на 4 км для всех желающих. Призёры получат медали и дипломы Минспорта России.

6 июня — 5 сентября — Фестиваль «Челябинская область — большая семья» (В городах региона). Передвижной фестиваль, где жители могут в формате «одного окна» обратиться в любое ведомство — от соцзащиты до МФЦ. В программе медицинская диагностика, концерты, мастер-классы и спортивные турниры.

12—14 июня — ХIХ Областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» (Брединский район, заповедник «Аркаим»). Концерты фольклорной и аутентичной музыки, спектакли, мастер-классы по народным промыслам, ярмарка мастеров и традиционный праздничный костёр в финальный день.

16—17 июня — Проект «Театральный поезд» (В железнодорожных моногородах Челябинской области). Большой культурный проект к 100-летию Магнитки, в рамках которого поезда охватят 43 города. В Челябинске пройдут гастроли из Кургана, Оренбурга, Тюмени, Тобольска, главная площадка — железнодорожный вокзал, задействован также Камерный театр, Театр кукол, Молодёжный театр и Театр драмы им. Наума Орлова.

19—20 июня — V Всероссийский фестиваль уличных театров «Театры без крыш» (Челябинск, Набережная реки Миасс). Арт-квартал превратится в театральную площадку под открытым небом. Спектакли, перформансы и смелые эксперименты от театров Санкт-Петербурга, Лысьвы, Казани, Самары и Челябинской области.

19—21 июня — ХХХII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (Село Демарино, Пластовский район). Ярмарка ремесленников, мастер-классы, гастрономические и вокальные конкурсы, казачество, семейные игры, дегустация традиционной кухни. Гости фестиваля — творческие коллективы из Москвы и Перми.

26—27 июня — «Атомный выпускной» (Челябинск, Парк им. О. И. Гагарина). Ведущие — Милана Хаметова и Оксана Почеп «Акула». Три сцены: «Заряд», «Реактор» and «АЭС» (кавер-фестиваль). Также гостей ждут дискотека под открытым небом, интерактивные зоны и розыгрыши призов.

27 июня — День молодёжи «МОЛФЕСТ» (Челябинск, Площадь Революции). Спортивные состязания, мастер-классы, интерактивные зоны от вузов, встречи с участниками СВО, волонтёрами и врачами, выступление спикеров общества «Знание».

27 июня — 26 июля — Международный фестиваль спорта «Тургояк 2026» (Миасс, озеро Тургояк). Более 5 000 участников. В программе: марафон на сапах «Чистый Тургояк», заплыв на открытой воде X-WATERS Ural, чемпионат России по парусному спорту и кросс-триатлон «Тургояк-полужелезный».

29 июня — 5 июля — Кубок полпреда Президента в УрФО для Защитников Отечества (Челябинск, межрегиональный спортивный центр). Более 500 участников из 6 регионов УрФО — ветераны боевых действий и участники СВО. В программе 13 видов спорта: от лёгкой атлетики и плавания до дартса, стрельбы из лука и метания ножа.

Главные события июля

В середине лета праздничную эстафету подхватят традиционные национальные гулянья, уникальные концерты классической музыки прямо на улицах города и крупные исторические реконструкции.

4 июля — Областной национально-культурный праздник «Сабантуй» (деревня Норкино, Аргаяшский район). Национальные подворья тюркских народов, борьба на поясах «куреш», лазанье на столб, конные скачки, выступления артистов из Татарстана и Башкортостана, детский Сабантуй и национальная кухня.

9—10 июля — Фестиваль классической музыки «Курчатов фест» (Челябинск, Площадь Науки).

9 июля — премьера «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру с Евгением Мироновым и Александрой Урсуляк, музыку Мендельсона исполнит Госоркестр области.

10 июля — оперный вечер с Ольгой Перетятько и Иваном Гынгазовым.

25 июля — III Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» (Челябинск, Площадь у Торгового центра). Более 300 артистов из Мордовии, Удмуртии, Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска сольются в один большой хор и исполнят «Калинку», «Валенки», «Полюшко-поле», «Эй, ухнем» и другие народные хиты.

25—26 июля — Х фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» (Музей-заповедник «Аркаим»). Программа в формате живой истории: исторические реконструкции, перформансы, лекции, мастер-классы и эффектные гонки на колесницах.

Главные события августа

Завершающий месяц сезона порадует любителей старинных народных промыслов, масштабных спортивных состязаний профессионалов и больших джазовых концертов под открытым небом.

1—2 августа — Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного холодного оружия (Златоуст, Лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой). Знакомство с изделиями златоустовских мастеров, мастер-классы у кузнецов и гравёров, историческая реконструкция, Чемпионат России по ножевому многоборью и Фестиваль кухни народов России.

1 августа — 16 сентября — Всероссийская спартакиада (Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Сосновский округ). Соревнования сильнейших спортсменов страны без ограничения возраста. В регионе пройдут состязания по 6 видам спорта: бокс, дзюдо, лёгкая атлетика, маунтинбайк, современное пятиборье и тхэквондо.

27—29 августа — Международный джаз-фестиваль «Какой удивительный мир» (Челябинск, филармония и Кировка). Звёзды отечественного и зарубежного джаза, концерты под открытым небом, стрит-парад музыкантов и образовательная программа.

Ещё в Челябинске и городах области в конце мая и начале июня пройдёт сразу несколько больших семейных праздников ко Дню защиты детей. Гостей ждут концерты, мастер-классы, спектакли, игровые программы и даже бесплатное мороженое.