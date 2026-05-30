От Бажовки до Сабантуя: куда поехать за новыми впечатлениями в Челябинской области

Старт праздничному марафону дадут на самом стыке сезонов. Так, в воскресенье, 31 мая, жителей Магнитогорска и Сатки ждёт Детский фестиваль мороженого «Единорожок». В первом городе с 10:00 до 17:00 площадкой праздника станет городской курорт «Притяжение», где для детей подготовлена насыщенная анимация, интерактивные зоны и 10 000 бесплатных порций лакомства. В Сатке же квесты и интерактивы развернутся на площади перед ДК «Магнезит» с 12:00 до 15:00. Здесь для маленьких гостей заготовили 3 тысячи порций мороженого.
Главные события июня
Следом за майскими праздниками начнётся первый летний месяц, в расписание которого вошло больше всего музыкальных, театральных и масштабных спортивных мероприятий.
В программе — «Спартак», «Пер Гюнт», «Ромео и Джульетта», «Закулисье» и «Анюта», а также выпускные концерты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Участвуют коллективы Воронежа, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Беларуси.
Конкурс авторской песни, мастер-классы и поэтический турнир. Специальные гости — Анастасия Иванова и Тимур Ведерников.
6 июня — Детский фестиваль мороженого «Единорожок» (Челябинск, Парк им. О. И. Гагарина). Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа и множество активностей от партнёров мероприятия. Самая главная традиция фестиваля остаётся неизменной — детей вновь ждёт бесплатное мороженое.
6 июня — IV Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» (Челябинск, ЛА «Трактор»). Дистанции от 100 м до 15 км по возрастам и массовый заезд на 4 км для всех желающих. Призёры получат медали и дипломы Минспорта России.
6 июня — 5 сентября — Фестиваль «Челябинская область — большая семья» (В городах региона). Передвижной фестиваль, где жители могут в формате «одного окна» обратиться в любое ведомство — от соцзащиты до МФЦ. В программе медицинская диагностика, концерты, мастер-классы и спортивные турниры.
27 июня — День молодёжи «МОЛФЕСТ» (Челябинск, Площадь Революции). Спортивные состязания, мастер-классы, интерактивные зоны от вузов, встречи с участниками СВО, волонтёрами и врачами, выступление спикеров общества «Знание».
27 июня — 26 июля — Международный фестиваль спорта «Тургояк 2026» (Миасс, озеро Тургояк). Более 5 000 участников. В программе: марафон на сапах «Чистый Тургояк», заплыв на открытой воде X-WATERS Ural, чемпионат России по парусному спорту и кросс-триатлон «Тургояк-полужелезный».
29 июня — 5 июля — Кубок полпреда Президента в УрФО для Защитников Отечества (Челябинск, межрегиональный спортивный центр). Более 500 участников из 6 регионов УрФО — ветераны боевых действий и участники СВО. В программе 13 видов спорта: от лёгкой атлетики и плавания до дартса, стрельбы из лука и метания ножа.
Главные события июля
В середине лета праздничную эстафету подхватят традиционные национальные гулянья, уникальные концерты классической музыки прямо на улицах города и крупные исторические реконструкции.
4 июля — Областной национально-культурный праздник «Сабантуй» (деревня Норкино, Аргаяшский район). Национальные подворья тюркских народов, борьба на поясах «куреш», лазанье на столб, конные скачки, выступления артистов из Татарстана и Башкортостана, детский Сабантуй и национальная кухня.
9 июля — премьера «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру с Евгением Мироновым и Александрой Урсуляк, музыку Мендельсона исполнит Госоркестр области.
10 июля — оперный вечер с Ольгой Перетятько и Иваном Гынгазовым.
25 июля — III Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» (Челябинск, Площадь у Торгового центра). Более 300 артистов из Мордовии, Удмуртии, Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска сольются в один большой хор и исполнят «Калинку», «Валенки», «Полюшко-поле», «Эй, ухнем» и другие народные хиты.
Главные события августа
Завершающий месяц сезона порадует любителей старинных народных промыслов, масштабных спортивных состязаний профессионалов и больших джазовых концертов под открытым небом.
1 августа — 16 сентября — Всероссийская спартакиада (Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Сосновский округ). Соревнования сильнейших спортсменов страны без ограничения возраста. В регионе пройдут состязания по 6 видам спорта: бокс, дзюдо, лёгкая атлетика, маунтинбайк, современное пятиборье и тхэквондо.
Ещё в Челябинске и городах области в конце мая и начале июня пройдёт сразу несколько больших семейных праздников ко Дню защиты детей. Гостей ждут концерты, мастер-классы, спектакли, игровые программы и даже бесплатное мороженое.