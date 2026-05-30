Золотой дубль. Российские синхронистки победили на Играх с КНР

28 мая на Российско-Китайских молодёжных летних играх состоялся четвёртый соревновательный день. Участники из двух стран разыграли 26 комплектов наград в семи видах спорта. Два золота в копилку российской сборной принесли синхронистки. Хозяева турнира стали лучшими в акробатических группах, а Екатерина Штатнова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине соло. У юношей соло выиграл китаец Лэй Зичен, опередивший ставшего вторым Владимира Першина. Большая часть наград соревновательного дня была разыграна в единоборствах. В боксе россияне показали доминирующее выступление и выиграли восемь медалей высшей пробы из девяти. В турнире по ушу (саньда и таолу) на кону оказались 12 комплектов призов. И здесь перевес оказался уже на стороне Китая. Общий счёт медалей в данном виде спорта: 8:4 в пользу гостей. В волейболе во дворце спорта «Янтарный» встретились и юниоры, и юниорки. В обоих поединках выдалась крайне упорная борьба, и победитель определялся на тай-брейке. В итоге россияне взяли верх в обеих встречах со счётом 3:2.Также спортсмены двух стран соревновались в поединках одиночного разряда по настольному теннису, а на «Автотор-Арене» прошли состязания по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. В Зеленоградске на стадионе пляжных видов спорта прошли игры в пляжном волейболе. Судьба медалей у пляжников определится уже завтра. Х Российско-Китайские молодёжные летние игры продлятся до 30 мая.