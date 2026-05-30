Российские синхронистки победили на Играх с КНР

Большая часть наград соревновательного дня была разыграна в единоборствах. В боксе россияне показали доминирующее выступление и выиграли восемь медалей высшей пробы из девяти. В турнире по ушу (саньда и таолу) на кону оказались 12 комплектов призов. И здесь перевес оказался уже на стороне Китая. Общий счёт медалей в данном виде спорта: 8:4 в пользу гостей.