Министерство защиты объектов появится в правительстве Нижегородской области

Дополнительно в структуру нижегородского кабмина вводится должность зампредседателя правительства, который будет курировать деятельность Госжилинспекции, а также госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и управления госохраны объектов культурного наследия. Он будет подчиняться непосредственно губернатору. В связи с этим в подчинение замгубернатора Сергея Морозова передадут минэкологии, минлесхоз и региональную службу по тарифам.