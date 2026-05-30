И почему иногда надо побыть «плохим» родителем

Вот ради этого дня мы и тащим их туда, куда они сегодня не хотят. Не для того, чтобы вырастить олимпийского чемпиона из каждого третьего дошкольника — боже упаси! Не для того, чтобы потом гордо писать в семейном чате: «А наш-то уже лауреат». Для того, чтобы ребенок однажды встретился с простейшей мыслью: я не должен бросать дело только потому, что мне стало трудно.