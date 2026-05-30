Потерявшие скот новосибирцы получат не более 200 тысяч рублей компенсации

В Новосибирской области жители, у которых изъяли скот в рамках противоэпизоотических мероприятий, могут получить до 200 тысяч рублей на восстановление поголовья. Государство также окажет ежемесячную социальную помощь пострадавшим семьям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.
Ветеринарное управление региона уже перечислило компенсации 280 личным подсобным хозяйствам. Общая сумма выплат составила 100,3 миллиона рублей.
Министерство труда и социального развития разработало отдельную меру поддержки. Пострадавшим семьям будут переводить ежемесячно по 18560 рублей (величина прожиточного минимума) в течение девяти месяцев. Из резервного фонда правительства области на эти цели выделили 142,2 миллиона рублей. На 15 мая выплаты получили 269 семей, где воспитываются 833 человека. Им перечислили 47,4 миллиона рублей.