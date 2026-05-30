Спасскую башню казанского Кремля превратили в яркий арт-объект

Инсталляция стала частью VI международного фестиваля медиаискусства «НУР». Он затронул 14 площадок в городе, где проводится яркие свето-звуковые перфомансы. Большинство из них — платные. Но есть центральные локации в столице Татарстана, куда билет покупать не надо. Одной из таких площадок стал казанский Кремль.
Архитектурный памятник превращается в гигантский экран для ярких разнообразных визуальных эффектов. Благодаря технологии 3D-мэппинга стены башни оживают, наполнятся цветом, смыслом и движением. Тут вам и проецирование небывалых компьютерных игр, и красивых пейзажей. За счет современных технологий складывается ощущение, что «голова» башни поворачивается в разные стороны.
В мэппинг-конкурсе участвуют творческие студии из разных стран: среди авторов — команды из России, Франции, Италии и Китая. Зрители могут проголосовать за понравившуюся инсталляцию по QR-коду, который высвечивается на здании после каждой конкурсной инсталляции.
В этом году шоу смотрится особо эффектно. Может технологии воспроизводства контента на зданиях сильно улучшились, но возможно, конкурсанты действительно очень сильные. А грамотно подобранная к проекции музыка только усиливает эффект восприятия.
Шоу проходит с 21:00 до 23:00. Для того, чтобы эффект восприятия светового перфоманса был ярче, на центральных улицах города выключают основное освещение.