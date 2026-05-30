Предприятия Башкирии на 8% увеличили экспорт продукции переработки зерна

Поставщики Башкирии за 4 месяца 2026 года отправили за рубеж 12,5 тыс. тонн продуктов переработки зерна, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это на 1 тыс. тонн, или 8% больше показателя аналогичного периода 2025-го, сообщили в минсельхозе республики.
«Продукцию переработки зерна реализовали в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Узбекистан и Турцию. В частности, экспортировали 11,2 тыс. тонн муки, 198 тонн крупы, 1,052 тыс. тонн отрубей и 14 тонн солода», — говорится в сообщении.
Вся продукция перед отправкой за границу была проверена в лаборатории Россельхознадзора. Управлением на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии продукции выдано 229 фитосанитарных сертификатов.
Напомним, к середине мая этого года объем поставок агропродукции из Республики Башкортостан за рубеж вырос на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре экспорта на зерновые приходится 6,6%, на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности — более 20%, на прочую продукцию АПК — свыше 9%. Существенную долю в структуре занимает масложировая продукция — более 60% объема.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт’предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.