Предприятия Башкирии на 8% увеличили экспорт продукции переработки зерна

Напомним, к середине мая этого года объем поставок агропродукции из Республики Башкортостан за рубеж вырос на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре экспорта на зерновые приходится 6,6%, на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности — более 20%, на прочую продукцию АПК — свыше 9%. Существенную долю в структуре занимает масложировая продукция — более 60% объема.