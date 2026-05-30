В Башкирии приступили к реконструкции моста через реку Караелгу

На искусственном сооружении вблизи деревни Кулушево специалисты уже демонтировали старую конструкцию и приступили к обустройству свайного фундамента. «Мост через реку Караелгу обеспечивает транспортную связь жителям небольших сел и деревень Кармаскалинского района. По этому пути они могут выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург, а также на дорогу Уфа — Инзер — Белорецк, и добраться до столицы республики — Уфы, или в направлении Белорецкого района. Трафик по дороге Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма составляет более 2 тысяч автомобилей в сутки», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.