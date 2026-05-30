В Башкирии приступили к реконструкции моста через реку Караелгу

Мост через реку Караелгу на дороге Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма в Кармаскалинском районе Башкирии приводят в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Все работы должны завершить до конца 2026 года, сообщили в минтрансе республики.
На искусственном сооружении вблизи деревни Кулушево специалисты уже демонтировали старую конструкцию и приступили к обустройству свайного фундамента. «Мост через реку Караелгу обеспечивает транспортную связь жителям небольших сел и деревень Кармаскалинского района. По этому пути они могут выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург, а также на дорогу Уфа — Инзер — Белорецк, и добраться до столицы республики — Уфы, или в направлении Белорецкого района. Трафик по дороге Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма составляет более 2 тысяч автомобилей в сутки», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Отметим, что всего в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние 15 мостов общей протяженностью 1,9 тыс. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.