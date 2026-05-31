Трамваи и автобусы изменят маршруты на северо-западе Челябинска с 2 июня

В Челябинске во вторник, 2 июня, начнется ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. Работы ориентировочно продлятся до 15 июня. В этот период движение автомобилей через переезд ограничат, а трамваи и автобусы пустят по измененным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
С 9 часов утра 2 июня трамваи № 14, 15, 16 и 22 будут следовать до кольца на Ворошилова. На участке от улицы Солнечной до Чичерина запустят трамвай-челнок, который будет ездить каждые 20 минут с раннего утра до позднего вечера.
Автобусы на время ремонта переезда направят по следующим маршрутам:
№ 3: ЮУрГУ — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Чичерина — ЧВВАКУШ; № 23: 47-й микрорайон — Солнечная — Комсомольский проспект — Чичерина — ТК «Кольцо»; № 60с: Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — СНТ Надежда; № 215: Дарьино — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — 250-летия Челябинска — Академика Сахарова.
В обратную сторону маршруты автобусов будут пролегать по привычным трассам.
В период до 15 июня при благоприятных погодных условиях подрядчик заменит рельсошпальную решетку, сварит стыки рельсов и уложит новые плиты, что сделает переезд более удобным и для вагонов, и для машин.