Трамваи и автобусы изменят маршруты на северо-западе Челябинска с 2 июня

В Челябинске во вторник, 2 июня, начнется ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. Работы ориентировочно продлятся до 15 июня. В этот период движение автомобилей через переезд ограничат, а трамваи и автобусы пустят по измененным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.