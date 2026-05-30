Кисловодский музей на Ставрополье закупил новое оборудование

Историко-краеведческий музей «Крепость» в Кисловодске Ставропольского края приобрел уличный LED-экран и цифровой проектор. Современное оборудование поступило в учреждение по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном правительстве.
С помощью LED-экрана музей будет информировать жителей и гостей курорта о выставках, мероприятиях и культурных проектах. Размещенный в выставочном зале крепостной башни проектор добавит интерактивности и визуальной динамики в экспозиции. Новое оборудование позволит сделать подачу информации более яркой и современной, что, в свою очередь, будет способствовать популяризации истории и культуры региона.
«Работы по обновлению музеев в рамках нацпроекта “Семья” помогают учреждениям находить новые формы организации мероприятий, создавать комфортные условия для ознакомления с экспозициями и привлекать большее количество посетителей», — отметила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.