В нескольких школах Гусевского городского округа отремонтируют кровлю и фасады

Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Алексея Беспрозванных.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных с рабочей поездкой посетил Гусевский городской округ в пятницу, 29 мая. Он осмотрел несколько школ, расположенных в поселках, и обсудил актуальные вопросы развития образовательной инфраструктуры.

В школе № 1 имени Гусева в поселке Маяковском и в школе поселка Калининское есть необходимость проведения капитального ремонта фасадов зданий и кровли, обустройства детских площадок. В поселке Михайлово во время встречи с губернатором обсуждался проект газификации школы № 5.

— Качество жизни в сельской местности напрямую зависит от состояния социальной инфраструктуры. Безусловно, мы стараемся уделять этому особое внимание: работает государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», региональные меры поддержки. Но впереди у нас — много задач. Есть случаи, которые нужно решать в индивидуальном порядке. Мое основное правило — равномерное развитие муниципалитетов, и сельских населенных пунктов это тоже касается, — сказал Алексей Беспрозванных.

Как отметили в пресс-службе правительства, по итогам визита глава региона дал ряд поручений профильным министерствам и администрации округа по подготовке проектно-сметной документации на ремонтные работы образовательных учреждений.