Из Нижнего Новгорода вылетел первый в этом году регулярный рейс в Абхазию

Из нижегородского аэропорта вылетел первый в этом году прямой рейс в столицу Абхазии — Сухум. Как рассказал в своем телеграмм-канале глава города Юрий Шалабаев, почти 100 жителей Нижнего Новгорода отправились в наш город-побратим и уже через 3,5 часа без пересадок будут на месте.
Проводы получились необычными: в аэропорту Стригино для пассажиров выступил Камерный хор «Нижний Новгород». Артисты тоже отправились этим рейсом — в Сухуме они представят свою концертную программу.
Всего в этом сезоне запланировано ещё 17 рейсов — они будут выполняться раз в неделю. Полёты продолжат авиакомпании Nordwind Airlines совместно с «Икаром». По прогнозам, пассажиропоток вырастет примерно на 10% — это значит, что в Абхазию отправятся не менее 3,5 тысячи туристов. Стоимость билетов составляет от 13 тысяч рублей в один конец.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что первый самолет из столицы Сербии совершил посадку в нижегородском аэропорту Стригино 19 мая.