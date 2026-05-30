Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Нижнего Новгорода вылетел первый в этом году регулярный рейс в Абхазию

Всего в этом сезоне запланировано ещё 17 рейсов — они будут выполняться раз в неделю.

Из нижегородского аэропорта вылетел первый в этом году прямой рейс в столицу Абхазии — Сухум. Как рассказал в своем телеграмм-канале глава города Юрий Шалабаев, почти 100 жителей Нижнего Новгорода отправились в наш город-побратим и уже через 3,5 часа без пересадок будут на месте.

Проводы получились необычными: в аэропорту Стригино для пассажиров выступил Камерный хор «Нижний Новгород». Артисты тоже отправились этим рейсом — в Сухуме они представят свою концертную программу.

Всего в этом сезоне запланировано ещё 17 рейсов — они будут выполняться раз в неделю. Полёты продолжат авиакомпании Nordwind Airlines совместно с «Икаром». По прогнозам, пассажиропоток вырастет примерно на 10% — это значит, что в Абхазию отправятся не менее 3,5 тысячи туристов. Стоимость билетов составляет от 13 тысяч рублей в один конец.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что первый самолет из столицы Сербии совершил посадку в нижегородском аэропорту Стригино 19 мая.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше