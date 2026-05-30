В Уфе построят математический лицей-интернат для 360 учеников

Математический лицей-интернат возводят в Уфе по нацпроекту «Молодёжь и дети». Образовательное учреждение рассчитано на 360 ребят, сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Башкортостан.
Ежедневно на объекте трудятся более 100 человек. Работы ведутся по всем основным секциям. В секции А строители демонтируют и усиливают несущие конструкции, ведут кирпичную кладку наружных стен, устройство кровли и штукатурку стен. Параллельно прокладываются сети электроснабжения. В секции Б идет обустраивают котлован, а в секции В, помимо кирпичной кладки, монтируют воздуховоды. В секции Г проводятся гидроизоляционные работы, а также продолжается возведение несущих и ограждающих конструкций.
«Постоянно мониторим ход строительства объекта. Завершить все работы планируем в 2027 году. Это будет современный образовательный комплекс», — отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.