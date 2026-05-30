В Уфе построят математический лицей-интернат для 360 учеников

Ежедневно на объекте трудятся более 100 человек. Работы ведутся по всем основным секциям. В секции А строители демонтируют и усиливают несущие конструкции, ведут кирпичную кладку наружных стен, устройство кровли и штукатурку стен. Параллельно прокладываются сети электроснабжения. В секции Б идет обустраивают котлован, а в секции В, помимо кирпичной кладки, монтируют воздуховоды. В секции Г проводятся гидроизоляционные работы, а также продолжается возведение несущих и ограждающих конструкций.