В Омске ко Дню города приведут в порядок улицу Пушкина

«Помимо дорожных работ, подрядчик занимается обустройством элементов безопасности движения, что особо важно в период школьных каникул. Активно формируются тротуары из плитки, в дальнейшем здесь появятся знаки и светофоры, пешеходные ограждения, на свежий асфальт нанесут пластиковую разметку. Все это позволит сделать улицу Пушкина более удобной как для водителей, так и для пешеходов», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.