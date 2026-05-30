В Омске ко Дню города приведут в порядок улицу Пушкина

Ремонт улицы Пушкина на участке от Березовского до Циолковского ведется в Омске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют к 1 августа, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Рабочие устанавливают гранитный бортовой камень, готовят дорогу к укладке нового асфальта. Чтобы не создавать затруднений для движения транспорта, фрезерование проводят в ночное время.
«Помимо дорожных работ, подрядчик занимается обустройством элементов безопасности движения, что особо важно в период школьных каникул. Активно формируются тротуары из плитки, в дальнейшем здесь появятся знаки и светофоры, пешеходные ограждения, на свежий асфальт нанесут пластиковую разметку. Все это позволит сделать улицу Пушкина более удобной как для водителей, так и для пешеходов», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.