Ремонт участка дороги вдоль заповедника «Брянский лес» завершат в 2027 году

Участок дороги «Суземка — Трубчевск» — Холмецкий Хутор начнут обновлять в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Брянской области. Ремонт будет проводиться поэтапно, завершить его планируют в 2027-м, сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Объект протяженностью 9 км расположен в Суземском районе и проходит вдоль природного биосферного заповедника «Брянский лес». Этот заповедник является единственным в регионе, а его центральная усадьба служит главным местом для приема туристов и экскурсионных групп.
Чтобы добираться до территории заповедника было удобно как жителям региона, так и туристам, на участке уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют пересечения и примыкания, водопропускные трубы. На завершающем этапе работ установят новые дорожные знаки, нанесут разметку со световозвращающими элементами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.