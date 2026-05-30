Полеты из Нижнего Новгорода в Сухум возобновились 30 мая

Первый в этом году прямой рейс отправился из нижегородского аэропорта в столицу Абхазии город Сухум. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале МАКС.
По его информации, на борту — почти 100 нижегородцев.
Путешествие началось необычно и ярко: для первых пассажиров в аэропорту «Чкалов» выступил камерный хор «Нижний Новгород». Артисты также улетели в Сухум.
«Впереди — ещё 17 еженедельных рейсов, которые продолжит выполнять авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией “Икар”. По данным специалистов, в этом сезоне прогнозируется увеличение пассажиропотока на 10%», — рассказал градоначальник.
